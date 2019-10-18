Barış Pınarı Harekatı'ndan yabancı basının objektiflerine yansıyan kareler!
9 Ekimden bu yana tüm dünyanın gözü Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na çevrilmiş durumda. Herkes buradan gelecek fotoğrafları merakla bekliyor. Harekat ABD'de alarm düğmesine bastırırken ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güvenlik Danışmanı O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in ülkemize ziyarette bulunması dikkat çekti.Başkan Erdoğan'ın ise Suriye konusundaki tavrı çok netti. İşte çoğunlukla yabancı ajansların bugün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden ve Türkiye'den tüm dünyaya geçtiği fotoğraf kareleri...
Suriye'den Türkiye'ye terör saldırıları ile tehdit unsuru olan PKK/YPG'li teröristler Barış Pınarı Harekatı'nda adım adım temizleniyor. Avrupa ülkeleri ve özellikle da ABD tarafından maddi silah desteğinin yanı sıra terör eğitimi ile de desteklendiği bilinen bu terör örgütü, Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte düzenlediği temizlik operasyonunda dağıldı.
Yıllardır desteklediği bu terör örgütünün ağır darbe alması üzerine ilk olarak terör destekçisi ülkelerden Türkiye'ye tepki sesleri yükseldi. Türkiye ise, "terörizmden yana mısınız, sivillerin katledilmesinden yana mısınız? Müttefik dediğiniz Türkiye'nin yerine terör örgütünden yana tavır alıyorsanız, kendi göbeğimizi kesmesini de biliriz" karşılığı geldi. Bu dik duruştan sonra ABD, tüm ağır toplarını Türkiye'ye gönderdi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Dışişleri Baknı Pompeo ile birlikte Erdoğan'ı Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü sınır ötesi harekatı durdurmaya ikna etmek için soluğu Ankara'da aldı. Ancak, Türkiye'nin kararlılığı tamdı. Harekatın durması için yapılacak tek şey olduğunu tekrarladı. Teröristle hiç bir şekilde masaya oturulamaz. Teröristler, silahlarını bırakarak bölgeden çekilmedikten sonra harekat durmaz...