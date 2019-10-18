Barış Pınarı Harekatı'ndan yabancı basının objektiflerine yansıyan kareler!

Suriye'den Türkiye'ye terör saldırıları ile tehdit unsuru olan PKK/YPG'li teröristler Barış Pınarı Harekatı'nda adım adım temizleniyor. Avrupa ülkeleri ve özellikle da ABD tarafından maddi silah desteğinin yanı sıra terör eğitimi ile de desteklendiği bilinen bu terör örgütü, Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte düzenlediği temizlik operasyonunda dağıldı.