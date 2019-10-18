Turan İlteber Yalçın (33), önceki gece ikisi kadın üç kişi ile Ankara Kalesi'ne gitti. Kuş besleyen arkadaşı Arif Fidanboy'u ziyaret etti.
Grup bir ara surlara çıkıp şehrin manzarasını seyretti. Bu sırada surdan düşen Yalçın, can verdi. Ağır yaralanan Fidanboy, tedavi altında...
KALEDEN UÇTU!
Ankara, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın ölümüyle sarsıldı. İddiaya göre 33 yaşındaki İlteber Yalçın, 2'si kadın 3 arkadaşı ile birlikte Ankara Kalesi'nin eteklerinde kuş besleyen arkadaşı Arif Fidanboy'un yanına gitti. Grup burada bir süre sohbet ettikten sonra şehir manzarasını izlemek için kalenin surlarına çıktı. Yalçın ve Fidanboy, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengelerini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Fidanboy ise tedaviye alındı. Semih Yalçın, acı haberi aldığında adeta yıkıldı. 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü açıklandı.
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