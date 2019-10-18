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  • 18.10.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 10:23

'da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı!

Eminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ’nın gençlik yapısına yönelik düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 6 teröristi kıskıvrak yakaladı. Ayrıca ’nı eden ve terörü öven 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı!

Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince / terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce tarafından 'nin Kuzeyinde faaliyet gösteren örgütün sözde hâkimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla başlatılan 'nı etmek amacıyla sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarda 'nın operasyonlarda sözde bölgede yaşayan sivilleri hedef aldığı, Kürt halkını yok ettiği şeklinde terör destek paylaşımları yaptıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

HEDEF SİYASİ PARTİ BİNALARI VE MARKET ZİNCİRLERİYDİ!
Ayrıca terör örgütünün gençlik yapılanması olan DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösterdiği ve önümüzdeki günlerde siyasi parti binalarına ve market zincirlerine yönelik özellikle silahlı, EYP'li, Molotof kokteyli, havai fişekli ve ses bombalı saldırı yapabileceği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 11 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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