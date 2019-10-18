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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 10:57

den flaş .com kararı!

Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan .com’a 'nin () açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. davayı kabul ederek booking.com’un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

Mahkemeden flaş Booking.com kararı!

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan .com'a 'nin () açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dava bugün karara bağlandı. Mahkeme, booking.com'un haksız oluşturduğunu belirtti. Davalı booking.com sözleşmelerdeki aykırılıkları giderirse ve 500 bin TL teminat öderse ve "en iyi fiyat" ibaresini kaldırırsa booking.com faaliyetine devam edecek.

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