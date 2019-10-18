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  • 18.10.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 10:16

'dan skandal hareket! Seçim için hakkında yalan haber yaptılar!

, 27 ekim’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri öncesinde ’yi seçim malzemesi olarak kullandı. Milli Savunma Bakanı hakkında yalan haberlere başvuran Bulgaristan, Akar’ın Facebook profilinde Bulgaristan’ın bir bölümünü Türkiye toprağı olarak gösteren bir haritanın paylaşıldığını iddia etti. Siyasi gözlemciler, hangi seçimlerde olursa olsun Türkiye ve Türklerin seçim malzemesi olarak kullanılmasının Bulgaristan’da alışılmış bir durum olduğuna dikkat çekerek, ülkedeki belirli çevrelerin Bulgar toplumundaki tarihsel ön yargıları iç siyasette kullandığını kaydediyor.

Seçim için Türkiye hakkında yalan haber yaptılar!

'da her seçim öncesinde ve ülkedeki Türkler konusu seçim malzemesi olarak kullanılırken bu defa Savunma Bakanı 'ın ismi yalan haberlerde kullanıldı. Bulgar yazılı ve görsel basınında yer alan ve ülkedeki belirli çevrelerin siyasi çıkar amacıyla yaptırdığı belli olan söz konusu yalan haberde Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Facebook profilinde Bulgaristan'ın bir bölümünü Türkiye toprağı olarak gösterildiği bir haritanın yayınlandığı belirtildi.

Bulgaristan yetkililerin Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'la yaptığı görüşmenin ardından, Hulusi Akar'ın profilinde böyle bir harita yayınlanmadığı yönünde açıklama yapmasına rağmen söz konusu yalan haber medya organlarında yayılmaya devam ediyor.

Siyasi gözlemciler, hangi seçimlerde olursa olsun Türkiye ve Türklerin seçim malzemesi olarak kullanılmasının Bulgaristan'da alışılmış bir durum olduğuna dikkat çekerek, ülkedeki belirli çevrelerin Bulgar toplumundaki tarihsel ön yargıları iç siyasette kullandığını kaydediyor.

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