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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 14:55

Hayatını kaybeden , Başkan Erdoğan'a böyle seslenmişti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Pakdil'in hayatını kaybetmesi sonrası akıllara Başkan Erdoğan ile Pakdil arasındaki "geçmiş olsun" görüşmesi geldi. Pakdil, kendisine geçmişmolsun dileklerini iletmek için arayan Başkan Erdoğan'a "Sevgili Tayyip Bey Selamün Aleyküm" şeklinde seslenmişti.

' Şairi' olarak bilinen ve Kudüs hakkındaki eserleriyle tanınan şair/yazar hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Nuri Pakdil tedavi görüyordu.

Pakdil, Başkan Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen isimlerden biri idi.



ERDOĞAN'LA PAKDİL ARASINDA SAMİMİ DİYALOG
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etmişti. Bakan Koca, ziyaret sırasında Pakdil'i ile telefonda görüştürmüş ve Erdoğan ile Pakdil arasında samimi bir diyalog yaşanmıştı.

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