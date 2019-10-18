'Kudüs Şairi' olarak bilinen ve Kudüs hakkındaki eserleriyle tanınan şair/yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Nuri Pakdil tedavi görüyordu.



Pakdil, Başkan Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen isimlerden biri idi.







ERDOĞAN'LA PAKDİL ARASINDA SAMİMİ DİYALOG

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etmişti. Bakan Koca, ziyaret sırasında Pakdil'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürmüş ve Erdoğan ile Pakdil arasında samimi bir diyalog yaşanmıştı.