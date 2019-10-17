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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 11:59

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, ABD O'Brien ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Toplantı 45 dakika sürdü.

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