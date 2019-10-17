İstanbul'da silahlı kavga!

Türkmenistan uyruklu R.M, Çukur Mahallesi Karakurum Sokak'taki evine giderken yolda bir kişiyle tartıştı. Tartıştığı kişi R.M'ye tabancayla ateş etti.
POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ
Yaralanan R.M. yere yığılırken, şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.
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