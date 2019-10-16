Pompeo'dan Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmaya ikna etmek için Ankara yoluna gönderdiği Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox Business Network'e son durumla ilgili açıklamalar yaptı.
Pompeo şu değerlendirmelerde bulundu:
- Suriye'deki duruma bir çözüm bulma arayışındayız.
- ABD'nin amacı ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Türkiye'yi bu tür davranışlara girme kapasitesinden mahrum bırakmak.
- ABD Suriye'de boşluk oluşmamasını garantiye almak için uğraşıyor.
- Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumludur.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme beklentisi içindeyiz. Başkan Trump bunu ABD hükümetinin en üst düzeyinde yapıp kendisiyle yüz yüze görüşmemizin önemli olduğu hissiyatında. Erdoğan'ın durması lazım, Suriye'ye bu istilayı durdurması lazım.
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şerefsize bak ,teröristlerle içli dışlı olan sizmiydiniz bizmi? elimizde belgeleriniz mevcut , üç buçuk milyon insanı burda misafir eden sanki kendileri ,ESAD ve ABD birde batılı bazı devletler sorumludur ,suriye deki vahşetten. ..UYUZ HERİF.
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