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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 14:35

Mağarada saklanan tecavüzcü elebaşı 'dan küstah sözler

'nin son yıllarda terörle mücadeledeki kararlılığı ve başarısı nedeniyle saklandığı mağaralardan çıkamayan elebaşı , Türkiye'nin Amerika tarafından bölüneceğini söyledi.

Tecavüzcü elebaşı Duran Kalkan'dan küstah sözler

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte 'nin kuzeyinde terör örgütü 'nin üst üste darbeler yemesi, Kandil'de de paniğe neden oldu.

Mehmetçik'in operasyonlarından korktuğu için mağaralarda saklanan elebaşı , harekatın durdurulması için Avrupa'ya çağrıda bulundu.

İRAN'DAN SONRA TÜRKİYE
Saklandığı çalılıkların arasında konuşan terörist Kalkan, Amerika'nın 'da 'yi kullanmak için YPG'yi Suriye'nin kuzeyinde yalnız bıraktığını söyledi.

PKK elebaşı Duran Kalkan, Amerika'nın İran'dan sonra Türkiye'yi böleceğini dile getirdi ve "Türkler bilsin ki; Türkiye'yi Sevr'den daha beter yapacaklar" dedi.

KANDİL'DE TACİZ VE TECAVÜZ VAR
Terörist Kalkan, terör örgütü tarafından kandırılan genç kızları yanına alarak istismar ediyor. PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, Kandil'de taciz ve tecavüzün fazlasıyla yaygın olduğunu anlatıyor.

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