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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 14:47

Mahkemeden son dakika kararı

Son dakika haberine göre 10. , haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle mobil uygulamalarına erişimin engellenmesi karar verdi.

Mahkemeden son dakika Uber kararı
Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren 'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı.

ERİŞİM ENGELLENECEK
Mahkeme davayı kabul ederek haksız rekabetin oluştuğuna hükmetti. Mahkeme Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesine de karar verdi.

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