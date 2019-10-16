Mahkemeden son dakika Uber kararı

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı.
ERİŞİM ENGELLENECEK
Mahkeme davayı kabul ederek haksız rekabetin oluştuğuna hükmetti. Mahkeme Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesine de karar verdi.
ERİŞİM ENGELLENECEK
Mahkeme davayı kabul ederek haksız rekabetin oluştuğuna hükmetti. Mahkeme Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesine de karar verdi.
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