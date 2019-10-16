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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 01:15

Bakan Akar, Danışmanı O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti

, Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyetle görüştü. Toplantıda, başta güvenli bölge olmak üzere 'deki son durum, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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