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  • 11.09.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 18:51

açıkladı: ABD heyeti ile Harekât Merkezi'nde toplantı gerçekleştirildi

, 'nin kuzeyinde tesisi planlanan 'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki 'nde ABD askeri heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi.

ABD ve Türkiye arasında kritik toplantı

nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekât Merkezi'nde ABD askeri heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. ABD'li heyet dün de Güvenli Bölge faaliyetlerine ilişkin Genelkurmay Karargahı'ndaki toplantıya katılmıştı" ifadeleri kullanıldı.

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