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  • Son Güncelleme: 07.08.2019 12:14

Bakan Akar'dan heyetiyle yapılan Ankara'daki kritik görüşme hakkında önemli açıklama

Son dakika haberine göre 'de oluşturulmasına yönelik olarak 'lilerle yapılan görüşme hakkında Milli Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Akar açıklamasında, "ABD heyeti ile görüşme şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

Akar'dan kritik görüşme hakkında önemli açıklama

Milli Savunma Bakanı , Ankara'da üçüncü gününde devam eden görüşmeleri hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Akar; ( heyeti ile görüşme) Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz." dedi. Ayrıca "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti." dedi.

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