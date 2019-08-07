Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da üçüncü gününde devam eden güvenli bölge görüşmeleri hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Akar; (ABD heyeti ile görüşme) Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz." dedi. Ayrıca "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti." dedi.

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