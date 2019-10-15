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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 23:18

/'lı teröristlerce hedef alınan 'ta eğitime ara verildi

bölgesindeki ilçesinde, /'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle okullar iki gün tatil edildi. YPG/PKK'nın, 'te Sacu Nehri civarındaki köylerden Cerablus kırsalındaki köylere akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda, 6 sivil yaşamını yitirmiş, 13 sivil yaralanmıştı.

Cerablus'ta eğitime ara verildi

Suriye-Türkiye sınırındaki ilçesinde, /'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle okullarda eğitime iki gün ara verildi.

Türkiye-Suriye sınırında, bölgesindeki Cerablus ilçe merkezi ve çevresindeki köyler, son günlerde ilçesinde yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerce sıkça hedef alınıyor.

Cerablus ilçesindeki okullar, terör saldırları yüzünden iki gün tatil edildi.

YPG/PKK'nın, Münbiç'te Sacu Nehri civarındaki köylerden Cerablus kırsalındaki köylere akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda, 6 sivil yaşamını yitirmiş, 13 sivil yaralanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Cerablus ilçe merkezine dün gece düzenlediği havan saldırısında ise 3 çocuk yaralanmıştı.

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