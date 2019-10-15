Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyledikten bir gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
Evlat nöbetindeki aile sayısı her geçen gün artıyor! Kızına seslenen acılı baba fenalık geçirdi!
Diyarbakır'da çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan acılı ailelere her gün bir yenisi ekleniyor. Evlat nöbetine Ağrı'dan katılan Yasin Kaya, 2015 yılında dağa kaçırılan kızı Çiğdem Kaya'ya seslendi. "Kızım beni duyuyorsan kaç gel, devlet sana bir şey yapmaz" ifadelerini kullanan acılı baba Kaya, fenalık geçirdi.
- Türk Konseyi 7. Zirvesi'nde aile fotoğrafı
- Köşeye sıkışan teröristler kaçacak delik arıyor
- Tarihi harekatta görev başında!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.