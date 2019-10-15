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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 14:36

Evlat nöbetindeki aile sayısı her geçen gün artıyor! Kızına seslenen acılı baba fenalık geçirdi!

'da çocukları bölücü terör örgütü tarafından kaçırılan acılı ailelere her gün bir yenisi ekleniyor. Evlat nöbetine Ağrı'dan katılan , 2015 yılında dağa kaçırılan kızı Çiğdem Kaya'ya seslendi. "Kızım beni duyuyorsan kaç gel, devlet sana bir şey yapmaz" ifadelerini kullanan acılı baba Kaya, fenalık geçirdi.

Evlat nöbetindeki aile sayısı her geçen gün artıyor!

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyledikten bir gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

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