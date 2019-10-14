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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 22:43

, Fransa Savunma Bakanı Parly ile Görüştü

, ile telefonla görüştü. Görüşmede, başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

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