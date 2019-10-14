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  • 14.10.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 12:14

'yla terörden kurtarılan 'da yeniden huzur hakim

'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki , 'yla teröristlerden temizlendi. 'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin /'lı teröristlerden kurtarılmasında görev alan (SMO) askerleri ve komutanları, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Onları ve Mehmetçik'i karşılayan yerel halk da gözyaşlarına boğuldu.



Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Kontrol altına alınan Tel Abyad'tan yeni görüntüler. Postane binasına yuvalanan az sayıdaki teröristle kısa bir süre daha devam eden çatışmanın ardından kontrol tamamen sağlandı. SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı. Tel Abyad, harekatta Resulayn'ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi oldu.

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