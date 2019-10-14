



Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Kontrol altına alınan Tel Abyad'tan yeni görüntüler. Postane binasına yuvalanan az sayıdaki teröristle kısa bir süre daha devam eden çatışmanın ardından kontrol tamamen sağlandı. SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı. Tel Abyad, harekatta Resulayn'ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi oldu.