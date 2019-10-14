Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Kontrol altına alınan Tel Abyad'tan yeni görüntüler. Postane binasına yuvalanan az sayıdaki teröristle kısa bir süre daha devam eden çatışmanın ardından kontrol tamamen sağlandı. SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı. Tel Abyad, harekatta Resulayn'ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi oldu.
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad'da yeniden huzur hakim
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad, Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlendi. Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasında görev alan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve komutanları, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Onları ve Mehmetçik'i karşılayan yerel halk da gözyaşlarına boğuldu.
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