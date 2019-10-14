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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 09:30

Af geliyor flaş açıklama! Mahkumlara af ve şartları nedir? Af son dakika haberleri

Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Af yasası ile ilgili Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyuşturucu suçlarına kesinlikle indirim yapılmayacağını söyledi. tarafından hazırlanan yargı paketinde sona doğru gelindi. İnfaza ilişkin düzenlemelerin bulunduğu yargı paketinde, ile fikir alışverişleri de yapılacak. Uyuşturucu suçlarının infaz indirimi kapsamına alınıp alınmayacağı merak konusu haline gelmişti. Yeni yargı paketiyle ler de düzenleniyor. Buna göre; 10 yıl ceza alan bir mahkum, 4 yıl ceza evinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanacak. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? Af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? Mahkumlara af var mı? İşte af ile ilgili son gelişmeler...

Başkan Erdoğan'dan Yargı Reformu ve af açıklaması!

Son dakika haberi... AK Parti'nin 29. İstişare Toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu konusuna değindi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yargı reformunda ikinci paket hazırlanıyor. denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor." dedi. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İşte 7 Ekim af ile ilgili son gelişmeler... Çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50'ye çekilecek.

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