Marmara Bölgesi'ndeki 10 bin fabrikaya acil dönüşüm çağrısı!

Yakın zaman önce gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem bir kez daha bu konuda alınması gereken önlemleri hatırlattı. Genelde ilk akla gelen konu konutlar olsa da yüzlerce kişinin aynı yerde bulunduğu fabrikaların da ciddi bir tehdit altında olduğu ortaya çıktı. İstanbul Valiliği ve İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) yaptığı çalışmaya göre Marmara Bölgesi'ndeki binlerce fabrika acil olarak elden geçerek güçlendirilmeli. 300-400 kişinin çalıştığı bazı fabrikalarda dahi ciddi altyapı sorunları olduğu ifade edilen çalışmada bu binaların hızla tespit edilerek güçlendirme çalışmalarının başlatılması gerektiği belirtiliyor. SABAH'ın edindiği bilgiye göre Marmara Bölgesi'ndeki riskli fabrika sayısı 10 bini buluyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iş dünyası temsilcileri ise bu alana yönelik de bir teşvik programı talep ediyor. Bugüne kadar endüstriyel dönüşüm kapsamında birçok adımın da atıldığını ifade eden temsilciler, "Özellikle sehir içinde kalan sanayi tesislerinin ve KOBİ'lerin İstanbul dışına taşınması stratejisinde ciddi yol kaydedildi. Ancak bu bir süreç. Fabrikalarda da konutlarda olduğu gibi yerinde dönüşüm stratejisi gerekiyor" açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise konunun gündemlerinde olduğunu belirterek, deprem gerçeği ile yaşamayı kabullenmek gerektiğini ifade etti. Avdagiç, "Fabrikalarımızın, işyerlerimizin ve atölyelerimizin iç kısmını da afet durumuna göre dizayn etmeliyiz" dedi.