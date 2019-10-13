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  • 13.10.2019 21:05
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 21:05

'den 'ya başsağlığı

, 'da dün düzenlenen terör saldırısı sonucunda çok sayıda polisin hayatını kaybetmesi nedeniyle Kenya hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Türkiye'den Kenya'ya başsağlığı

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "'nın Garissa vilayetinde devriye görevindeki bir yönelik gerçekleştirilen terör eyleminde birçok polis memurunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Kenya halkına ve Kenya hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dün Kenya-Somali sınırında devriye görevindeki bir polis aracına yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 10 polis hayatını kaybetmişti.


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