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  • 13.10.2019 21:14
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 21:14

Konya'da terör örgütü 'a operasyon: 10 gözaltı

Konya'da terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, 'de ve Konya'da eylem hazırlığında olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon! Gözaltılar var...

Konya'da terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda 1'i kadın olmak üzere 10 ve uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, 'de ve Konya'da eylem hazırlığında olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

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