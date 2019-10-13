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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 21:08

Tanklarımız 'a girdi!

'nin başarıyla devam ederken, tanklarımız teröristlerden temizlenen 'a girdi. 'nun Akçakale ilçesinden başlayan sevkiyat yol boyunca bölge halkının sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun 'ı teröristlerden temizlemesinin ardından Türk tankları bölgeye giriş yaptı.

SEVGİ GÖSTERİLERİYLE KARŞILANDILAR
Bölge halkı Türk tanklarını sevgi gösterisiyle karşıladı. 'nin 'na yaptığı sevkiyatta tanklarımız Tel Abyad'a girdi. Gün içerisinde Tel Abyad tamamen YPG'li teröristlerden temizlenmişti.

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