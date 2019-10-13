Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Abyad'ı teröristlerden temizlemesinin ardından Türk tankları bölgeye giriş yaptı.
SEVGİ GÖSTERİLERİYLE KARŞILANDILAR
Bölge halkı Türk tanklarını sevgi gösterisiyle karşıladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'na yaptığı sevkiyatta tanklarımız Tel Abyad'a girdi. Gün içerisinde Tel Abyad tamamen YPG'li teröristlerden temizlenmişti.
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