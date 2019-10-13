Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı tüm kararlılıkla devam ederken terör örgütü YPG dökülmeye başladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 24 teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı tüm kararlılıkla devam ederken terör örgütü YPG dökülmeye başladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 24 teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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