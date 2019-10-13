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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 14:06

Son dakika: MSB açıkladı: 24 teslim oldu!

24 in teslim olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada ,24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu" ifadelerine yer verildii.

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