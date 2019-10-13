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  • 14.10.2019 07:29
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 07:29

Sınırda dikkat çeken sevkiyat! Zırhlı araçlar için kullanılacak!

Türkiye'nin güney sınırlarını korumak için başlattığı Harekatı 6. gününde tüm kararlılıkla devam ediyor. Harekatı kapsamında, Fırat Nehri üzerinde kurulması planlanan seyyar köprü için sevkiyat yapıldı. Batı illerindeki istihkam alaylarından getirilen, 4 köprülü tank, askeri araçların batağa veya çamura batmaması için kullanılacak.

Sınırda dikkat çeken sevkiyat! Zırhlı araçlar için kullanılacak!

Terör örgütü 'nın uzantısı 'yi Fırat'ın doğusundan temizlemek için başlatılan Harekatı tüm hızıyla devam ederken Fırat'ın üzerine de tank ve zırhlı personel taşıyıcıların geçmesinin sağlanabilmesi için seyyar köprü kurulması planlanıyor. Bu kapsamda bölgeye çok sayıda köprü gönderildi.

ZIRHLI ARAÇLAR İÇİN KULLANILACAK
Batı illerindeki istihkam alaylarından getirilen, 4 köprülü tank, askeri araçların batağa veya çamura batmaması için kullanılan 4 ZTT (askeri hasır aracı) ve 2 ZPT Gaziantep'in Karkamış ilçesine ulaştı. Burada bulunan Karkamış 'ndan geçen askeri konvoy, Suriye'deki üs bölgesine doğru hareket etti.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 525 OLDU
Öte yandan tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, " Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 525 oldu." denildi.

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