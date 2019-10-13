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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 08:22

Cumhurbaşkanlığı'ndan mesajı!

Barış Pınarı Harekatı devam ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, ", 'nin düşmanıdır ve tamamen yok olana kadar onlarla savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan DEAŞ mesajı!

'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı harekatı tüm kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı harekatın 6. gününde 550 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yayımladığı mesajda, Türkiye'nin terör örgütü 'la mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduğunun altını çizdi.

İletişim Başkanı Altun, "Türkiye, DEAŞ'a karşı mücadeleyi sürdürmeye odaklanmış ve kararlıdır. Aynı zamanda bu korkak teröristlere karşı savaşmaya tamamen adanmış bir ülkedir. DEAŞ, Türkiye'nin düşmanıdır ve tamamen yok olana kadar onlarla savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan , Türkiye'nin, DEAŞ'a karşı gerçek anlamda mücadele vermiş tek devlet olduğunu söyleyerek, "Hala 'de bulunan DEAŞ'lılar konusunda her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu altını çizerek ifade ediyorum." şeklinde konuşmuştu.

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