MSB:480 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.
OPERASYONLAR BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu."
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