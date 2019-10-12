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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 08:04

MSB:480 terörist etkisiz hale getirildi!

, 'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı kapsamında 480 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB:480 terörist etkisiz hale getirildi!

(MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

OPERASYONLAR BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu."

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