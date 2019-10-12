FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ilgili yaptığı paylaşım büyük tepki aldı.



Başta ABD olmak üzere Batılı ülkerin engelleme çabalarına rağmen Türkiye'nin Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görmezden gelen Portakal, paylaşımında "Keşke Trump'a cevap verebilen biri çıksa" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın bu anlamsız paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

İşte Fatih Portakal'ın tepki çeken o paylaşımı:



