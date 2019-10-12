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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 15:27

'ın Trump paylaşımına dan tepki yağdı!

Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü için "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyen Ana Haber sunucusu 'ın Başkanı Trump ile ilgili açıklamaları da büyük tepki çekti.

Portakal'ın Trump paylaşımına sert tepki!

Ana Haber sunucusu 'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile ilgili yaptığı paylaşım büyük tepki aldı.

Başta olmak üzere Batılı ülkerin engelleme çabalarına rağmen 'nin Başkomutan 'ın emriyle 'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görmezden gelen Portakal, paylaşımında "Keşke Trump'a cevap verebilen biri çıksa" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın bu anlamsız paylaşımını gören kullanıcıları tepki gösterdi.

İşte Fatih Portakal'ın tepki çeken o paylaşımı:


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