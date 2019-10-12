

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan saldırısı düzenlendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

"YİNE GAZETECİLERİ HEDEF ALDILAR"

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale ilçe merkezindeki bir bölgeye havan saldırısı düzenlendi.

Gazetecilerin de kaldığı bir otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı.

Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

GAZETECİLERİN KOORDİNATLARINI VERDİLER

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayında gazetecilere yapılan hain saldırıyla ilgili konuştu. Müderrisoğlu, "Bir grup hainin arkadaşlarımızın görev yaptığı noktayı koordinat olarak karşı taraftaki terörist gruplara bildirdiğine ilişkin bilgi var. Gazeteci arkadaşlarımızın bulunduğu bölgeler tesadüfen hedef alınmıyor. İçimizdeki bir grup hain karşı tarafta işbirliği yaptıklarına koordinat bildiriyor." dedi.

"ÖRGÜTÜN KENDİSİNE GÖRE BİR PROPAGANDA ARACI"

Okan Müderrisoğlu, "Dolayısıyla gazetecilerin hedef alınması aynı zamanda örgütün kendisine göre bir propaganda aracı. Çünkü öteden beri sivillere dönük, kürtlere dönük bir harekat gibi takdim edilmeye çalışılan Barış Pınarı'nın özünde teröristlere karşı ve bölgenin güvenliğini sağlamak ve o toprakları asıl sahipleriyle buluşturmaya yönelik harekat olduğunu anlatmak zorundayız." dedi. ifadelerini kullandı.

ALÇAK PLAN DEŞİFRE OLDU

Barış Pınarı harekatı ile ilgili gazetecilerin ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın sınır bölgesinden canlı yayın yaptıkları sırada teröristlerin keskin nişancı ateşine maruz kalıp yayını yarıda kesmişlerdi.

Saldırıyı azmettirenin PKK/YPG'nin sözcülüğünü yapan Sterk TV sözde gazeteci Aslan Aslan olduğu ortaya çıktı. Güvenlik Uzmanı Ağar, Twitter'dan sözde gazeteci Aslan'ı deşifre edip tweetlerine yer verdi.

İşte o tweetler:



