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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 10:40

Son dakika: Başkanı 'tan ile ilgili flaş açıklama!

ile ilgili konuşan Başkanı , "Harekat, yerlerinden edilmiş lilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

'nin ev sahipliğinde "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı'nda TBMM Başkanı 'un konuşma gerçekleştirdi.

Şentop'un konuşmasından detaylar:

"ABD ile yaptığımız görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. lileri teröristlerden kurtarmak amacıyla nı başlattık. Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir.

DAEŞ ve PKK'ya katılmış olan yabancı terörist savaşçılar da konferansımızın konusudur. Bir Kuşak ve Bir Yol güzerhahında yer alan yollardan biri Türkiye üzerinden geçmektedir. '

AYRINTILAR GELİYOR...

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