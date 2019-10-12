TBMM'nin ev sahipliğinde "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı'nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşma gerçekleştirdi.

Şentop'un konuşmasından detaylar:

"ABD ile yaptığımız görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Suriyelileri teröristlerden kurtarmak amacıyla Barış Pınarı Harekatını başlattık. Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir.

DAEŞ ve PKK'ya katılmış olan yabancı terörist savaşçılar da konferansımızın konusudur. Bir Kuşak ve Bir Yol güzerhahında yer alan yollardan biri Türkiye üzerinden geçmektedir. '

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