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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 23:14

'te 75 kişi hakkında "terör propagandası" soruşturması

Sosyal medya teröristlerine soruşturma başlatıldı. Valiliği sosyal medya üzerinden "terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 75 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sosyal medya teröristlerine soruşturma!

'te sosyal medya üzerinden "terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 75 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü / sempatizanları tarafından aleyhine bölgedeki terörist unsurları destekleyici ve övücü paylaşım ve yorumlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "32'si Gaziantep, 38'i il dışı, 5'i yurt dışı olmak üzere toplam 75 şahıs hakkında açık kaynak raporu düzenlenerek adli tahkikat başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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