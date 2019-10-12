Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, harekatta etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin son durumu Twitter adresinden açıkladı.





Bakanlık, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 459 olduğunu duyurdu.

KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZ RASULAYN'DA!

Öte yandan yapılan diğer paylaşımda Mehmetçik'in Rasulayn'da olduğu bildirildi. Fotoğrafla yapılan paylaşımda,"Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da!🇹🇷 #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı" ifadelerine yer verildi.



