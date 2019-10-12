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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 19:56

açıkladı: 'nda 459 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 459 olduğu bildirildi. 'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 459 oldu." ifadelerine yer verildi.

MSB açıkladı: 459 terörist etkisiz hale getirildi

'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459'a ulaştı.

, harekatta etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin son durumu Twitter adresinden açıkladı.

Bakanlık, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 459 olduğunu duyurdu.

KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZ RASULAYN'DA!
Öte yandan yapılan diğer paylaşımda Mehmetçik'in Rasulayn'da olduğu bildirildi. Fotoğrafla yapılan paylaşımda,"Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da!🇹🇷 #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı" ifadelerine yer verildi.

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