Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ilçesinin batısındaki Tel Halef köyü, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

TEL HALEF KÖYÜ TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinin batı kırsalındaki Tel Halef köyü, harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı. Böylece harekatın üçüncü gününde YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 13 oldu.