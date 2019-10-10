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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 17:40

’nin ’yla terör koridoruna vurduğu darbe işgalci Netanyahu’yu kudurttu!

'nin 'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı , topraklarını İşgal eden eli kanlı katil Netenyahu’yu kudurttu. Kanlı katil Netanyahu teröre vurulan darbeyi 'Etnik temizlik' olarak niteledi. Netenyahu’nun oğlu da teröre destek vermekten geri kalmadı.

Türkiye’nin teröre vurduğu darbe Netanyahu’yu kudurttu!

'nin Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı tüm kararlılığıyla sürüyor. Kahraman Mehmetçik teröre bomba yağdırdıkça içerdeki ve dışardaki terör destekçileri adeta kuduruyor.

ELİ KANLI KATİL NETANYAHU'DAN "ETNİK TEMİZLİK" YALANI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () projesi olan "Kürdistan" hayali kuran teröristlere yönelik başlattığı operasyon sonrası, İsrail Başbakanı ' Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

'i işgal edip mazlumları katleden eli kanlı katil Netanyahu yaptığı paylaşımda "İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik işgalini şiddetle kınıyor ve Kürtlerin Türkiye ve vekilleri tarafından etnik temizliğine karşı uyarıda bulunuyor." dedi.

YARDIMA DEVAM EDECEKLER!
Netanyahu, ayrıca "İsrail, cesur Kürt halkına insani yardımı sürdürmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN OĞLU'DA TERÖRİSTLERE DESTEK OLDU
Kanlı katilin oğlu 'da teröre destek vermekten geri kalmadı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yair Netanyahu terör örgütünün paçavrasını paylaşarak teröristlere destek oldu.

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