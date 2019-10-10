Başkan Erdoğan'ın sigaraya zam talimatı sonrasında tiryakiler sigara fiyatlarının artıp artmayacağını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda her gün internette Sigara zammı var mı? sorusunu aratıyorlar. Geçtiğimiz aylarda sigaralara 3'er TL zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından sigaraya 5 TL zam yapılacağı iddia edilmişti.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ