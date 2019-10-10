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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 10:40

Sigaraya gelecek mi? Açıklama var mı?

Sigaraya yeni geleceği iddiaları sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Sigara fiyatlarına yapılan 3'er TL zammın ardından 5 TL zam yapılacağı iddia edilmiş, Türkiye resmi açıklama ile bu iddiaları yalanlamıştı. Cumhurbaşkanı ise sigara yasağıyla ilgili olarak bakanlara, "Gerekirse vergileri üç kat artırın" talimatını verdi.

Sigaraya son dakika zam mı geldi?

Başkan Erdoğan'ın sigaraya zam talimatı sonrasında tiryakiler sigara fiyatlarının artıp artmayacağını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda her gün internette Sigara zammı var mı? sorusunu aratıyorlar. Geçtiğimiz aylarda sigaralara 3'er TL zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından sigaraya 5 TL zam yapılacağı iddia edilmişti.

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