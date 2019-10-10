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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 20:39

'nda 3 köy daha terörden temizlendi!

kapsamında, 'daki Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri terörden arındırıldı. Harekatın ikinci gününde / işgalinden kurtarılan köy sayısı 11 oldu.

O köyler de terörden temizlendi

kapsamında, 'daki Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri terörden arındırıldı.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'da 3 köy daha kurtarıldı.

Gün içerisinde Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Böylece harekatın ikinci gününde YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 11 oldu.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor, arama tarama faaliyeti yürütüyor.

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