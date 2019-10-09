Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Van kırsalında dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.



Ayrıca Tunceli'de iki ayrı noktada tespit edilen yer altı deposunda toplam 27 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 bin 357 Kalaşnikof fişeği, 43 kalaşnikof şarjörü, 8 el bombası, 32 roketatar sevk fişeği, bir anti-personel roketatar mühimmatı, 48 elektrikli fünye, iki adet saat irtibatlı düzenek ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.