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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 23:14

'nın kapsamında vurduğu yerler! İşte harita üzerinde son durum...

Başkan Erdoğan'ın verdiği emir ile Fırat'ın doğusuna başladı. Erdoğan'ın talimatıyla 'nin kuzeyinde başlayan Barış Pınarı harekatında savaş uçakları art arda havalandı. Jetler, sınırından sınırına kadar geniş bir alanda operasyon yaptı. Vurulan yerler harita üzerinde görüntülendi.

TSK'nın Suriye'de vurduğu yerler! İşte harita...

Başkan Erdoğan'ın verdiği emir ile Fırat'ın doğusuna başladı. Türk savaş uçakları, 'nin kuzeyindeki terör örgütü /'ya ait mevzileri eş zamanlı olarak vurdu.

Doğuda sınırından başlayan bombardıman batıda Fırat'a kadar ulaştı.

Örgütün özellikle mühimmat ve sığınakları hedef alınırken, ikmal güzergahları kullanılamaz hale getirildi.

Jetler operasyon bölgesinde belirlenen hedefleri vurmaya devam ederken, Türk askeri unsurları ve Suriye Milli Ordusu kara harekatına başladı.

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