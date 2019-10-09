Başkan Erdoğan'ın verdiği emir ile Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Türk savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri eş zamanlı olarak vurdu.

Doğuda Irak sınırından başlayan bombardıman batıda Fırat'a kadar ulaştı.

Örgütün özellikle mühimmat ve sığınakları hedef alınırken, ikmal güzergahları kullanılamaz hale getirildi.

Jetler operasyon bölgesinde belirlenen hedefleri vurmaya devam ederken, Türk askeri unsurları ve Suriye Milli Ordusu kara harekatına başladı.