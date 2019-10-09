Milli Savunma Bakanı Akar harekat merkezinde Mili Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

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