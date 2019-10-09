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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 23:05

Milli Savunma Bakanı Akar harekat merkezinde

Mili Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

Bakan Akar harekat merkezinde

Mili Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

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