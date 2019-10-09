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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 16:19

operasyonu haberleri neler oluyor en son haber! 9 Ekim başladı mı?

9 Ekim başladı mı? operasyonu haberleri neler oluyor en son haber. : Türkiye'nin gözü kulağı Suriye'de yapılan Barış Pınarı Operasyonu'nda. Fırat'ın doğusunda birçok bölgeye düzenlenen Barış Pınarı harekatı hakkında merak edilenler ve son haberler haberimizde. Peki Barış Pınarı Operasyonu nedir, Fırat'ın doğusu neresidir? Bloomberg haber ajansının Türk yetkililere dayandırdığı son dakika haberine göre, TSK'nın Suriye'ye giriş yaptığını öne sürüldü. Haberde Türk ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusuna giriş yapıldığı belirtildi.

Barış Pınarı Operasyonu son dakika başladı mı?

Son Dakika Haberi: Türkiye nefesini tuttu Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Operasyonu'ndan gelecek haberlere çevrildi. Peki Fırat'ın doğusu neresi, operasyon nereye yapılacak ve Barış Pınarı Operasyonunda neler oluyo son durum ne detaylar haberimizde. Bloomberg haber ajansının Türk yetkililere dayandırdığı son dakika haberine göre, TSK'nın Suriye'ye giriş yaptığını öne sürüldü. Haberde Türk ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusuna giriş yapıldığı belirtildi. Peki Barış Pınarı Operasyonu son dakika başladı mı? Suriye operasyonu haberleri neler oluyor en son haberler sayfamızda

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