Son Dakika Haberi: Türkiye nefesini tuttu Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Operasyonu'ndan gelecek haberlere çevrildi. Peki Fırat'ın doğusu neresi, operasyon nereye yapılacak ve Barış Pınarı Operasyonunda neler oluyo son durum ne detaylar haberimizde. Bloomberg haber ajansının Türk yetkililere dayandırdığı son dakika haberine göre, TSK'nın Suriye'ye giriş yaptığını öne sürüldü. Haberde Türk ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusuna giriş yapıldığı belirtildi. Peki Barış Pınarı Operasyonu son dakika başladı mı? Suriye operasyonu haberleri neler oluyor en son haberler sayfamızda

HABERİN DETAYLARI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ