Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.10.2019 14:26
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 14:44

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Başkan , Federasyonu Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede, Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın ’nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye’deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Başkan Erdoğan, görüşmede, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın 'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti.

Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Federasyonu'nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri