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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 00:37

'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 181 hedef ateş altına alındı

, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" denildi.

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