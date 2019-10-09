Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" denildi.
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