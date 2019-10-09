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  • 10.10.2019 00:29
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 00:29

Kemah'ta ! İşte 10 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 00.05'te 'ın Kemah ilçesinde 3.1 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Erzincan'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 00.05'te 'ın Kemah ilçesinde 3.1 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.10.10 00:10:09 39.5615 37.0138 2.9 -.- 1.8 -.- KOVALI-ULAS (SIVAS) İlksel
2019.10.10 00:05:23 39.7178 39.1382 9.0 -.- 3.1 3.1 DOGAN-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2019.10.09 23:37:09 35.9705 27.2915 4.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.09 23:29:33 36.2583 28.6182 6.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.09 23:24:15 37.5542 32.0612 5.4 -.- 1.7 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.10.09 22:31:57 35.0620 27.5108 10.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.09 22:14:20 40.5518 36.6643 3.7 -.- 2.5 -.- MUSULLU-(TOKAT) İlksel
2019.10.09 22:05:56 40.5965 36.7227 3.8 -.- 2.6 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2019.10.09 20:10:29 37.8557 29.6007 7.7 -.- 1.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.09 20:08:02 36.3432 28.4937 2.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.09 20:03:59 37.8865 28.9488 18.2 -.- 1.3 -.- DUACILI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2019.10.09 19:25:39 37.8685 29.5547 3.8 -.- 2.1 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.09 19:24:22 37.8952 29.5700 7.9 -.- 1.9 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.09 19:22:28 37.8963 29.5550 7.0 -.- 3.8 3.8 BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

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