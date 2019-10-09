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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 00:12

Son dakika: İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik

'nın başlamasıyla 'daki İncirlik 10. Komutanlığındaki hava hareketliliğinin sürdüğü gözlendi. Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla 'nın başlatılmasının ardından İncirlik 10. Komutanlığında da hareketlilik yaşandı.

Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

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