"OPERASYON BÖLGESİNİN DIŞINDADIR"

HDP, kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ediyor. Türkiye'nin Suriyeli Hristiyanların yaşadığı bir mahalleyi vurduğunu söylüyor. Bu mahalle Türkiye'nin harekat ve operasyon bölgesinin dışındadır.

"TİPİK BİR PKK TAKTİĞİ"

Tipik bir PKK taktiğidir bu. Batı kamuoyunu etkilemek için özel hedef seçerler ve Türkiye'nin üstüne atmaya çalışırlar. Türkiye'nin operasyon bölgesinin dışında Hristiyanların yaşadığı bu mahallenin PKK/YPG/PYD unsurları tarafından hedef alındığı açıktır.

"SİVİLLERİ KATLETMEK PKK'NIN SİCİLİDİR"

PKK/YPG/PYD'nin karanlık operasyonlarının propagandası eş zamanlı olarak HDP tarafından yapılıyor. TSK, sivillerin korunması konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir.

"TÜM MAZLUMLARIN KORUYUCUSU TÜRKİYE'DİR"

Kim ne derse desin, operasyon bölgesindeki tüm mazlumların koruyucusu Türkiye'dir. Müslümanlar gibi Hristiyanların da terör zulmünden kurtuluşu TÜRKİYE sayesinde olacaktır. Türkiye tüm dini grupların güvenliğini sağlayacaktır.

"BARIŞ PINARLARI TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ZULMÜNDEN KURTARACAKTIR"

Suriye'de YPG/PYD'nin zulmettiği tüm kardeşlerimiz gibi Kürt kardeşlerimizin zulümden kurtuluşu da TSK'nın terörle mücadelesi sayesinde olacaktır. Barış pınarları tüm etnik ve dini grupları terör örgütlerinin zulmünden kurtaracaktır." dedi.



