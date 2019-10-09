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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 06:51

Efsane tabur için hazırlanıyor!

’nda akşam üstü kara harekatı da başladı. Harekatta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Özel Kuvvetler personelleri görev bölgelerine giderken, Jandarma Komando taburları da harekat için hazırlıklarını yapıyor.

Efsane tabur hazırlanıyor!

Süperhaber'in haberine göre Meskun mahal operasyonlarında büyük başarı gösteren komandoların bir kısmı sınır hattına sevk edilirken, 'nin dört bir yanındaki komando tugaylarında da hazırlıkların hızlandığı öğrenildi.

9 ŞEHİT VEREN KOMANDOLAR HAZIRLANIYOR
Bu hazırlıklardan bir tanesi, Afrin'deki terör örgütü / unsurlarının temizlenmesini hedefleyen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan ve 9 şehit vererek yüreklerimizi dağlayan Bornova Jandarma 'nda yapılıyor. 9 şehitten sonra Bornova'ya dönen Komandoların için hazırlandığı bilgisi geldi.

Ayrıca 'taki Jandarma Komando Taburu'nda ve Çakırsöğüt'teki Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda da hazırlıklar yoğunlaştı. Hazırlıklar tamamlandığında, komandolarımızın bölgeye sevk edileceği bildirildi.

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