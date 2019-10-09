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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 07:06

'de evine havan mermisi düşen vatandaştan duygulandıran sözler: Vatan sağolsun

'de evine havan isabet eden vatandaş, "Devletimize bir ev değil bin ev feda olsun. Daima vatanımızın yanındayız. Bizim umudumuz teröristlerden bu bölgeyi arındırmaları. Çadırda da yaşarız ama vatansız yaşayamayız. Bizim için bunlar hiç önemli değil. Vatanımız sağolsun." dedi.

Vatandaştan duygulandıran sözler!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, sınırın diğer tarafında üyelerince ateşlenen havanlardan biri 'nın içesinde bir eve isabet etti.

15 DAKİKA ÖNCE EVDEN ÇIKMIŞLARDI
Havan isabet eden evin sakinleri, olaydan sadece 15 dakika önce evden çıkmışlardı. Şans eseri ölen veya yaralananın olmadığı olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı.YPG'nin attığı havan Akçakale'de bir eve isabet etti.

BİR DEĞİL BİN EV FEDA OLSUN
Olay sonrasında kameralara konuşan ev sahibi: ''Devletimize bir ev değil bin ev feda olsun. Daima vatanımızın yanındayız. Bizim umudumuz teröristlerden bu bölgeyi arındırmaları. Çadırda da yaşarız ama vatansız yaşayamayız. Bizim için bunlar hiç önemli değil. Vatanımız sağolsun.'' dedi.

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