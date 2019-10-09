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Başkan Erdoğan'dan '--Bosna 'nde önemli mesajlar

Başkan , 'nda düzenlenen '-Sırbistan-Bosna 'ne katıldı. Zirvenin ardından liderler basın toplantısı yaptı. Başkan Erdoğan, dün temelini attıkları Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun bölgede kalkınmaya vesile olacağını belirterek, "Yol hayattır, yol medeniyettir. Bunların yapılmasıyla burası birer çekim alanı haline gelecek" dedi.

Başkan , 'nda düzenlenen '-Sırbistan-Bosna 'ne katıldı. Zirvenin ardından liderler basın toplantısı yaptı. Başkan Erdoğan, dün temelini attıkları Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun bölgede kalkınmaya vesile olacağını belirterek, "Yol hayattır, yol medeniyettir. Bunların yapılmasıyla burası birer çekim alanı haline gelecek" dedi.
HASAN AY



İSTİKBALİMİZİ İNŞA EDELİM
Erdoğan, Türkiye'nin tek arzusunun Balkanlar'ın barışı ve istikrarı olduğunu belirtti. "Bu topraklar son çeyrek asırda büyük acılar yaşadı, Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil, zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz" dedi.






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