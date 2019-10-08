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Son dakika: 'nın Simav ilçesinde 3,4 büyüklüğünde | , son depremler

'ın internet sitesinde yer alan verilere göre 'nın Simav ilçesinde saat 03.48'de 3,4 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. 'nde yer alan verilere göre Simav ilçesinde gerçekleşen depremin 3,3 büyüklüğünde olduğu ve yerin 5.6 km derinliğinde olduğu bildirildi.

Kütahya'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () sitesinde yer alan verilere göre 'nın Simav ilçesinde yer sarsıntısı kaydedildi.

Saat 03.48'de 3,4 büyüklüğünde yaşanan yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.



KANDİLLİ RASATHANESİ
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 03.48'de bir deprem meydana geldi. 'nde yer alan verilere göre Simav ilçesinde gerçekleşen depremin 3.3 büyüklüğünde olduğu ve yerin 5.6 km derinliğinde olduğu açıklandı.

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