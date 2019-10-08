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  • 08.10.2019 21:58
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 21:58

Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan , Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere gittiği Sırbistan'dan Ankara'ya geldi.

Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan , Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere gittiği Sırbistan'dan yurda döndü.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan "TC-TUR" uçağı, saat 21.50'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz karşıladı.

Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

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